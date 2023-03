Kultowe kosmetyki z czasów PRL-u. Te produkty pielęgnacyjne były hitem. Sprawdź, czego używano dawniej

Kultowy krem Nivea - każdy musiał go mieć

Kosmetyki w PRL-u – ci producenci byli niezwykle popularni

W PRL-u w wytwarzaniu kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała czy włosów , specjalizowały się państwowe spółki. Prym wiodły:

Kosmetyki w PRL-u były towarem deficytowym. Dlatego mało kto przejmował się ich datą ważności. W niektórych domach artykuły do pielęgnacji skóry i twarzy potrafiły zalegać na łazienkowych półkach latami. Używano ich oszczędnie, ale systematycznie.

Jakich mydeł używano w PRL-u?

Starsze pokolenia do dziś pamiętają popularne w poprzednich dekadach mydła. Niekwestionowanym liderem w tym obszarze był produkowany przez Ostrzeszowską Fabrykę Chemiczną Biały Jeleń. To tradycyjnie warzone mydło naturalne do dziś chętnie kupuje i używa wiele osób. Wśród innych, chętnie kupowanych w PRL-u mydeł, warto wymienić: