Pogoda na tydzień dla Środy Śląskiej. Prognoza na 7 dni od 12.12. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogoda tygodniowa dla Środy Śląskiej pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższych 7 dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Środy Śląskiej, poczynając od jutra (12.12), aż do soboty, 18.12). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Pogoda na tydzień w Środzie Śląskiej: niedziela, 12.12 Za dnia w Środzie Śląskiej słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Środzie Śląskiej będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Środy Śląskiej, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-południowy. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Środzie Śląskiej w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 12.12.2021: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Środzie Śląskiej: poniedziałek, 13.12 W ciągu dnia w poniedziałek w Środzie Śląskiej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Środzie Śląskiej wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Środy Śląskiej, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Środzie Śląskiej w poniedziałek:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. 1 do 3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 13.12.2021: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

