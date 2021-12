Prasówka Środa Śląska 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Środzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Środa Śląska 17.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Środy Śląskiej? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać ze Środy Śląskiej na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy szlaki w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.