Prasówka Środa Śląska 18.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Środzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

W rozliczeniu PIT za 2021 rok mamy możliwość odliczenia darowizny na kulturę i renowację zabytków. Ulga dotyczy m.in. osób, które wpłacą pieniądze na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Warto zrobić to już teraz, żeby szybciej otrzymać zwrot od fiskusa i nie stresować się rozliczeniami na ostatnią chwilę w tracie długiego majowego weekendu. Z dochodów uzyskanych w 2021 roku możemy rozliczyć w tym roku do 2 maja 2022 (poniedziałek). Sprawdź, jak to zrobić!