Prasówka Środa Śląska 4.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Środzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

Pandemia wywołała spore zamieszanie w polskim szkolnictwie. Nauczyciele szkół publicznych pracując zdalnie zaczęli wykorzystywać alternatywne metody nauczania. Przyglądać się uważnie podstawie programowej, szukać alternatywy dla szkolnego podręcznika oraz sposobu na przykucie uwagi uczniów. Czy to właśnie alternatywne metody pozwoliły nam przetrwać ten trudny okres? Jak są one postrzegane przez rodziców i naczycieli? Czy po miesiącach zdalnej edukacji jesteśmy bardziej otwarci na wdrożenie nowych rozwiązań w polskich szkołach? W dniach 24-25 września odbędzie się X edycja Kongresu E(x)plory „Edukacje dla innowacji. Innowacje w edukacji”. Całe wydarzenie po raz pierwszy w całości będzie można oglądać w Internecie.

Tatry opanowały… małpki. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z nowego rodzaju śmieciami, jakie pojawiły się w te wakacje w górach. To małe szklane buteleczki po alkoholu. W te wakacje takich odpadów było w górach sporo.

Praca zdalna miała być dopuszczalna tylko do 4 września. Na szczęście 5 września zaczynają obowiązywać regulacje, które umożliwią pracownikom kontynuowanie home office. Zobacz, jak długo pracodawca może zlecać pracę zdalną i na jakich warunkach.

Od kilku miesięcy trwa dyskusja dotyczą zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej w kontekście kolejnej fal zachorowań na koronawirusa i oddzielenia pacjentów od chorych borykających się z "tradycyjnymi", jesiennymi infekcjami. Lekarze zrzeszeni w ramach Porozumienia Zielonogórskiego apelują: "POZ to nie miejsce do opieki nad pacjentami z COVID-19".

Śpiewające psy z Nowej Gwinei to rasa, która przez pięć dekad z rzędu była uznawana za wymarłą na wolności. Ostatnio świat obiegła dobra nowina - rzadki pies został właśnie zauważony przez naukowców na odległych wyżynach prowincji Papua w Indonezji. Jakie jeszcze zwierzęta zadziwiają swoim głosem, szybko zyskując internetową sławę?

To już jutro i pojutrze! 5 i 6 września na torze wyścigów konnych! Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Partynicach to impreza właściwie dla każdego - nie tylko dla właścicieli ogródków, działek czy większych form zagospodarowania zieleni, ale także dla wszystkich, którzy mają do dyspozycji taras, balkon, a nawet jedynie parapet. Każdy powinien znaleźć tutaj coś wymarzonego, ulubionego, podpatrzonego u sąsiadów czy znajomych, czym będzie mógł wzbogacić, upiększyć swój mały, domowy zielony zakątek.