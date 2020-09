Prasówka Środa Śląska 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Środzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

"Plan awaryjny"okazał się szczęśliwy dla Lanberry. Artystka z Warszawy wygrała konkurs "Premiery" podczas festiwalu Opole 2020. Uznanie zdobyła u jury profesjonalnego, które to właśnie jej wykonanie uznało za najciekawsze spośród 10 piosenek prezentowanych w konkursie. Lanberry szykuje płytę, która ukaże się 23 października 2020 r.

Nawet najlepsza firma może mieć problem z pozyskaniem kandydatów do pracy, jeśli nie zadba o ofertę zatrudnienia. Brak wszystkich informacji, niepoważna forma czy wygórowane oczekiwania to największe grzechy osób przygotowujących ogłoszenia o pracę.

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

Szukasz nowej pracy? Myślisz o przebranżowieniu? Pamiętaj, że pieniądze to nie wszystko. Sprawdź, jakie czynniki decydują o satysfakcji z pracy.