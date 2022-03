Prasówka Środa Śląska 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Środzie Śląskiej nie minęło Cię nic ważnego

Piękne i zdrowe włosy to kwestia kondycji całego organizmu, ale także stanu skóry głowy. Problem w tym, że myjąc włosy, większość osób nie oczyszcza jej właściwie, a próbując znaleźć przyczyny niezadowolenia z fryzury szuka ich gdzie indziej. Tymczasem zdrowie i wygląd czupryny zależy od sposobu mycia głowy – wyjaśniamy zatem, co robić i jakich błędów unikać.

Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.