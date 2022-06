Przegląd prasy 11.06.2022 Środa Śląska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Środy Śląskiej

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06, w Środzie Śląskiej. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To ich szuka policja za niepłacenie alimentów na dzieci i bliskich. Oto alimenciarze z Dolnego Śląska [Część II]”?

Prasówka Środa Śląska 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To ich szuka policja za niepłacenie alimentów na dzieci i bliskich. Oto alimenciarze z Dolnego Śląska [Część II] Zdecydowana większość wśród poszukiwanych alimenciarzy z Dolnego Śląska to mężczyźni, którzy nie chcą płacić na własne dzieci. To osoby w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, z niemal każdego zakątka regionu. Zobaczcie ich zdjęcia i nazwiska, może kogoś rozpoznacie? Zdjęcia prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

[Dane maj 2022, baza policji poszukiwani.pl]

📢 Najpiękniejsze wodospady w Polsce. Dowód na to, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by zobaczyć wyjątkowe miejsca. Gdzie je znaleźć? Wodospady są jednymi z najbardziej hipnotyzujących atrakcji turystycznych na całym świecie. Spadająca z wysokości woda tworzy wspaniałe widowisko dla turystów i wytwarza uspokajający szum, który skutecznie koi nerwy. Nasz kraj również może poszczycić się takimi cudami natury. Przygotowaliśmy dla Was galerię najpiękniejszych wodospadów w Polsce. Te zdjęcia dowodzą, że wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by na własne oczy zobaczyć naprawdę wyjątkowe miejsca. Gdzie znaleźć i jak dotrzeć do najpiękniejszych polskich wodospadów?

📢 The Last of Us: Part 1 - zobacz next-genowy remake pierwszej części gry. Sony oficjalnie zaprezentowało tytuł na PC i PS5 The Last of Us to jedna z najlepszych i najpopularniejszych serii gier ekskluzywnych Sony ostatnich lat. Przygody Joela i Ellie podbiły serca graczy tak bardzo, że powstaje nawet serial oparty na tej historii. Firma ogłosiła, że powstaje remake pierwszej części gry z konsoli PlayStation 3, który pojawi się na PlayStation 5 oraz na PC!

Prasówka 11.06 Środa Śląska: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Środzie Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niedzielski: Pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

📢 Gazu ziemnego zabraknie już tej zimy? Szef MAE: „Nie wykluczam racjonowania gazu”. Powodem wojna na Ukrainie Z gazem ziemnym sytuacja jest coraz trudniejsza – przyznał szef Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol. Z powodu restrykcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie dostęp do cennego surowca jest dziś ograniczony. Na razie zapasów nie brakuje, ale jeśli tegoroczna zima okaże się ostra, Birol dopuszcza możliwość racjonowania gazu. 📢 Znany lek przeciwalergiczny znika z aptek. Stosujesz go? Przygotuj się na kłopoty z jego dostępnością. Czy lek będzie można jeszcze kupić? Lek w postaci syropu o działaniu przeciwalergicznym, przeciwwymiotnym i uspokajającym znika z aptek w całej Polsce. Stosują go głównie alergicy, ale jest również pomocny w przypadku choroby lokomocyjnej u dzieci i dorosłych oraz jako środek uspokajający przed zabiegami chirurgicznymi. Zobacz, kiedy będzie można ponownie go kupić.

📢 Najlepsze ciasto jogurtowe z truskawkami, borówkami i kruszonką. Przepis jest dziecinnie prosty. To prawdziwy smak lata Sezon na truskawki trwa w najlepsze. Podpowiadamy, jak z tych pysznych i zdrowych owoców przygotować prawdziwy smakołyk. Proponujemy przepis na ciasto jogurtowe z truskawkami, borówkami i kruszonką. To prosty i klasyczny wypiek na lato, do zrobienia w około 20 minut. Taki przysmak z pewnością zasmakuje wszystkim. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis. 📢 Praca w KGHM. Miedziowy gigant ma ponad 50 wakatów na Dolnym Śląsku [LISTA OFERT] Praca w KGHM to marzenie wielu. Miedziowy gigant jest jedną z największych firm w kraju. Obecnie poszukuje pracowników na ponad 50 najróżniejszych stanowisk - od górników, przez pracowników administracyjnych po zastępcę głównej księgowego. Żeby poznać najnowsze oferty - kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.

📢 Wszystkie nowości w systemie Android 13. Sprawdź, czy twój telefon otrzyma aktualizację Android to zdecydowanie najpopularniejszy system operacyjny obecny na telefonach komórkowych. Posługują się nim praktycznie wszystkie telefony, a jedynym wyjątkiem w regule jest firma Apple i ich iPhone'y. Wkrótce na rynku pojawi się kolejna iteracja oprogramowania z numerem 13. Zobacz, co nowego wniesie oraz czy twój telefon otrzyma aktualizację. 📢 Wakacje z nostalgią. Jak wyglądały plaże i plażowanie za młodych lat naszych rodziców i dziadków? Co się zmieniło? 30 archiwalnych zdjęć Wakacje w tej czy innej formie stale zyskują na popularności już od niemal 200 lat. Wakacje szkolne, urlopy wypoczynkowe, ferie letnie – to czas plażowego szaleństwa. Jak dawniej wyglądały wakacje na plaży, jak spędzali czas nad wodą nasi rodzice i dziadkowie? Jak się bawili, gdzie się kąpali? Co w plażowaniu Polaków zmieniło się od czasów przedwojennych, a co pozostało bez zmian? Zapraszamy do galerii 30 fascynujących archiwalnych zdjęć, ukazujących, jak plażowano przed laty.

📢 Najwięksi zabójcy baterii telefonu. Aplikacje, które najszybciej zużywają energię twojego smartfona Telefony komórkowe są coraz większe, mają obszerniejsze i lepsze ekrany, a co za tym idzie - dużo pojemniejsze baterie. Często jednak nie jesteśmy w stanie tego odczuć na własnej skórze, ponieważ codziennie używamy coraz więcej aplikacji bardzo szybko zużywających energię naszego smartfonu. Zobacz, które z nich najbardziej skracają czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu. 📢 #NowaŚnieżka2025 Remont kosmicznych spodków na Śnieżce trwa. W najbliższej przyszłości wypijemy kawę w restauracji na szczycie Czy remont obserwatorium na Śnieżce to bujda? Otóż nie. Choć turyści nie dostrzegli na szczycie rusztowań i robotników w odblaskowych kamizelkach, to wiele prac zostało już wykonanych. Projekt #NowaŚnieżka2025 to zadanie priorytetowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, a piechurzy w najbliższej przyszłości będą mogli usiąść w restauracji zlokalizowanej w dolnym spodku i podziwiać widoki.

📢 Śmiertelny wypadek na DK8 między Bardem i Kłodzkiem. Nie żyje 19-letnia kobieta Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko - Bardo. Zginęła 19-letnia dziewczyna, mieszkanka powiatu ząbkowickiego. Tragedia rozegrała się podczas wyprzedzania. 📢 Za nami Festiwal Reżyserii Filmowej 2022 i Festiwal Aktorstwa Filmowego 2022 [ZDJĘCIA] Za nami spotkania z gwiazdami, prezentacje i wielkie emocje związane z niepowtarzalnymi eventami, które od lat rozgrywają się na terenie Dolnego Śląska. 15. Festiwal Reżyserii Filmowej im. Sylwestra Chęcińskiego trwał od 4 do 9 czerwca razem z 11. Festiwalem Aktorstwa Filmowego. Uroczystą galę otwarcia poprowadzili Małgorzata Kożuchowska i Michał Koterski, na gali zakończeniowej we Wrocławiu wystąpili m.in. Sonia Bohosiewicz i Waldemar Błaszczyk. Oto galeria niepowtarzalnych zdjęć z tych wyjątkowych wydarzeń.

