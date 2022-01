Przegląd prasy 15.01.2022 Środa Śląska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Środy Śląskiej

Choć kojarzone są z nadejściem wiosny, w supermarketach pojawiły się już teraz. Hiacynty można bowiem uprawiać nie tylko w ogrodzie, ale także w domu. Pięknie prezentują się w doniczkach, ale można je także wyeksponować we wnętrzu w ciekawszy sposób. Hiacynty w szkle, uprawiane w wodzie będą prezentować się wyjątkowo oryginalnie. Zarówno te w doniczkach, jak i szkle są wyjątkowo łatwe w uprawie. Podpowiadamy, jak zadbać o hiacynty w domu i co zrobić, gdy przekwitną.

Nieznośne upały, podtopienia, smog – to tylko niektóre negatywne skutki zbytniego betonowania polskich miast. Na szczęście coraz częściej podejmowane są działania, dzięki którym zieleń wypiera beton. To walka nie tylko o komfort mieszkańców, ale też przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym. Oto najciekawsze „zielone” inicjatywy.

Szukasz przepisu na ciepłą przekąskę? Nie wiesz, co zrobić z mięsa z rosołu? Mamy dla Ciebie idealny pomysł - wypróbuj nasz przepis na drożdżowe paszteciki z mięsem. To przysmak nawiązujący do bardzo popularnego obecnie trendu kulinarnego zero waste, czyli niemarnowania jedzenia. Zobacz krok po kroku, jak przygotować pyszne paszteciki.