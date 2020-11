Przegląd prasy 3.11.2020 Środa Śląska, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Środy Śląskiej

Cztery osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ataku terrorystycznym w centrum Wiednia. Do strzelaniny doszło w jednym z centralnych placów miasta. Policjanci zabili zamachowca i przeszukali jego mieszkanie. Wśród 17 rannych jest policjant.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Środzie Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dla jednych bycie myśliwym to sport, dla innych barbarzyństwo. Dzisiaj (3 listopada) Święto Myśliwych. Zobaczcie memy, jakie o nich znaleźliśmy na demotywatory.pl

Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem – informuje MEN. Zapowiedź resortu ostro skrytykowali parlamentarzyści opozycji.

Makijaż permanentny brwi to idealne rozwiązanie dla wszystkich pań, które chcą zaoszczędzić czas podczas codziennego malowania się oraz dla tych, które pragną poprawić swój wygląd brwi.

Pracownik może zostać zwolniony z wielu powodów. Notoryczna spóźnienia, lekceważenie obowiązków czy zajmowanie się prywatnymi sprawami w czasie pracy to tylko niektóre z przyczyn, które uprawniają pracodawcę do rozwiązania umowy. Teoretycznie spać spokojnie mogą osoby wykonujące sumiennie swoje obowiązki. Praktyka pokazuje jednak, że w dzisiejszych czasach żaden pracownik nie może mieć gwarancji pracy, aż do emerytury.

Rocznica ślubu to wyjątkowy moment w małżeństwie, a zarazem świetna okazja do wspólnego świętowania. Szczególnie hucznie obchodzone są okrągłe jubileusze, takie jak Cynowe, Srebrne czy Złote Gody. Jak nazywają się poszczególne rocznice ślubu i jaki prezent na nie wybrać?