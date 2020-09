Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Środzie Śląskiej, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Środy Śląskiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość”?

Przegląd sierpnia 2020 w Środzie Śląskiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość Rolnik Szuka Żony to hit TVP, a we wrześniu rozpocznie się już siódma edycja tego programu. W ostatnich latach widzowie poznali w programie dziesiątki osób poszukujących miłości. Uczestnicy „Rolnik Szuka Żony" budzili u fanów silne emocje, a niektórzy z nich do dzisiaj wykorzystują popularność zdobytą w programie. Komu jednak udało się znaleźć miłość? Zobacz, co słychać u uczestników minionych edycji programu „Rolnik Szuka Żony"! 📢 Wyłączenia prądu w Środzie Śląskiej. Gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Środzie Śląskiej 1.09? Pokazujemy spis miejsc, w których może zabraknąć prądu 1.09. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Kaczyński ma wakacje, stery Polski w dobrych rękach MEMY. Internauci komentują urlop Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński ma wakacje, choć te dla wszystkich praktycznie się kończą. Prezes PiS wybrał Polskę, a swój krótki urlop spędza m.in. na Zalewie Szczecińskim. Zdjęcia z wakacji Jarosława Kaczyńskiego mogliśmy obejrzeć w mediach społecznościowych. Fotografiami pochwalił się Joachim Brudziński, były szef MSWiA - "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach" - napisał europoseł PiS na Twitterze. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.

📢 Podatek cukrowy wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Kto go zapłaci i o ile zdrożeją napoje? Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał podatek cukrowy. Chociaż decyzja o wprowadzeniu tzw. opłaty cukrowej była już kilka razy odkładana, to ostatecznie we wtorek, 25 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał dokument. Co dokładnie oznacza podatek od cukru dla producentów, a jakie zmiany niesie za sobą dla konsumentów? Jakie produkty zostaną objęte podatkiem cukrowym i o ile wzrosną ich ceny? 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało. 📢 Zapraszamy na 3. Strzeliński Festiwal Literatury 11 i 12 września 2020 w Strzelińskim Ośrodku Kultury. KONKURS Wygraj książki! Zbliża się 3 edycja Strzelińskiego Festiwalu Literatury. Już 11 i 12 września zagoszczą w Strzelińskim Ośrodku Kultury znani autorzy. Czekają nas dwa dni spotkań, paneli i warsztatów, wszystko bezpłatnie i bez ograniczeń wiekowych. 📢 Robert Lewandowski przespał się z... pucharem? Memy internautów komentują triumf "Lewego" w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski odniósł wymarzony triumf i wygrał wraz z Bayernem Monachium finał Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna pokonała w nim Paris Saint-Germain 1:0. Robert Lewandowski następnego poranka obudził się... z pucharem LM w łóżku, ale jak ustalili internauci, ten puchar mu się po prostu należał. Zobacz memy, które z przymrużeniem oka komentują sukces Lewandowskiego.

📢 Wrocław stolicą rozrywki. Ruszyły dwa wielkie festiwale filmowe. Zobacz gwiazdy ekranu (ZDJĘCIA) Uroczystą galą we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia rozpoczęły się w sobotni wieczór (22.08) dwa festiwale: Aktorstwa Filmowego i Reżyserii Filmowej. Gospodarzami byli znakomici aktorzy - Artur Żmijewski i Anna Dereszowska. Wręczona została pierwsza nagroda - Kryształowy Dzik za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej. Otrzymał ją znakomity Waldemar Krzystek, twórca takich filmów jak "Mała Moskwa", "80 milionów", "Fotograf". "Ostatni prom". Muzyczną gwiazdą wieczoru była śpiewająca córka... Artura Żmijewskiego z zespołem "Shandy&Eva". 📢 Na S8 pod Wrocławiem zderzyło się 6 samochodów i bus! Jedna osoba została ranna W piątek (21 sierpnia) około godziny 18.30 na drodze S8 w kierunku Warszaw (między Łoziną i Oleśnicą) doszło do zderzenia 6 samochodów osobowych i busa. Jedna osoba została ranna. Jezdnia była zablokowana do godz. 22. Ruch odbywa się tam już normalnie.

📢 Kamper na weekend. Ile kosztuje wynajęcie takiego auta? [ZDJĘCIA, CENY] Kamper to świetna opcja na wakacje, zwłaszcza w czasie pandemii konawirusa. Wystarczy prawo jazdy kategorii B, pełny bak i można ruszać w świat! Nie martwimy się o dojazdy w najdziksze zakątki kraju, ani o noclegi. Ile kosztuje doba wynajmu? Jak taki kamper wygląda w środku? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Pod każdym zdjęciem znajdziecie informacje o aucie i cenę za jego wynajem (za dzień dla sezonu wysokiego). 📢 Łukasz Szumowski zrezygnował, a w internecie szumią MEMY. "Szumiał, szumiał i się wyszumiał". Tak zapamiętamy ministra zdrowia Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego.

📢 Oto najdroższy dom na Dolnym Śląsku. 24 miliony i pałac jest Twój. Zobacz te wnętrza! 450-letni pałac Nowy Dwór w Kowarach na Dolnym Śląsku wystawiony na sprzedaż! Od kilkudziesięciu lat był prywatną posiadłością, teraz nowy właściciel tego najdroższego oferowanego na sprzedaż domu na Dolnym Śląsku będzie mógł otworzyć tu dom seniora, prywatną klinikę czy hotel. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda w środku! 📢 Na Moście Pilchowickim pracuje ekipa filmowa [ZDJĘCIA] Filmowcy zaczęli pracę na Moście Pilchowickim - najsłynniejszej ostatnio kolejowej przeprawie w Polsce. To miejsce, które miało pojawić się w filmie Mission: Impossible 7. Jego producenci chcieli wysadzić 111-letni most w powietrze. Na razie nie wiadomo, czy im się to uda. Na moście pojawili się za to filmowcy z Polski. Jan Jakub Kolski nagrywa tu film "Republika dzieci". W tej produkcji Most Pilchowicki także ma zostać zniszczony. Ale komputerowo - w rzeczywistości przeprawa nie ucierpi.

📢 Wypadek na drodze S5 pod Wrocławiem. Potężny korek Samochód osobowy dachował na drodze S5 z Poznania do Wrocławia. Do wypadku doszło tuż przed Wrocławiem, między węzłami Kryniczno i Wrocław-Widawa (skrzyżowanie z AOW). Jedna osoba jest ranna. Do wypadku doszło chwilę po godz. 16, drogę udało się odblokować dopiero przed 19. 📢 Triathlon Januszy i Grażyn w Sulitrowiczkach. Liczył się czas i styl [ZOBACZCIE ZDJĘCIA] W sobotę (15 sierpnia) nad dolnośląskich Zalewem Sulistrowickim spotkało się prawie 200 Grażyn i Januszy, którzy postanowili zmierzyć się w triathlonie. W skarpetach i sandałach, z reklamówkami z Biedronki i dmuchanymi zwierzakami pływali, jeździli rowerami i biegali. Oczywiście w szczytnym celu. 📢 Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Henryk Wujec. Miał 79 lat. Społecznik, polityk, działacz opozycji z czasów PRL, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego miał 79 lat.

📢 Zakaz handlu w sobotę. Sklepy nieczynne cały weekend [SKLEPY 15.08.2020] Sobota - 15 sierpnia 2020 - będzie dniem bez handlu. Podobnie jak w niedzielę, tego dnia zamknięte będą wszystkie supermarkety i sklepy, w których za kasą nie stoi ich właściciel albo członek jego rodziny. 15 sierpnia obchodzimy bowiem święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To jeden z dni w roku, kiedy już od wielu lat obowiązuje zakaz handlu. 📢 Wojskowe F-16 i śmigłowce nad Wrocławiem. O co chodzi? Wojskowe samoloty (m.in. F-16) oraz śmigłowce pojawią się w sobotę około południa na niebie nad Wrocławiem. Przelecą w szyku, by oddać hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej w 100-lecie od tego wydarzenia. To element uroczystości, których główna część została zaplanowana w Warszawie.

