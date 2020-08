Przegląd tygodnia w Środzie Śląskiej, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Środy Śląskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe”?

Przegląd tygodnia Środa Śląska od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię? 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Kaolin w Nowogrodźcu. Plaża, biała pustynia i lazurowe jeziorko – polskie Malediwy czy niebezpieczny teren kopalni Surmin-Kaolin? Teren kopalni Surmin-Kaolin znajdującej się w Nowogrodźcu zna każdy mieszkaniec okolicy. Białe piaski i lazurowe jeziorko przyciągają rzesze odwiedzających. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że wstęp na hałdy piasku jest zabroniony, a obecność przypadkowego człowieka na terenie kopalni stwarza poważne zagrożenia dla jego zdrowia, a nawet życia.

📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 Kawa w ciąży? Okazuje się, że nie ma bezpiecznego poziomu jej spożycia. Dotyczy to również innych napojów zawierających kofeinę Zgodnie z obecnym stanowiskiem towarzystw ginekologicznych oraz zdrowotnych, spożycie do 200 mg kofeiny w ciąży jest dawką bezpieczną zarówno dla matki, jak i rozwijającego się w jej łonie płodu. Jednak najnowsze dane pochodzące ze wspólnej analizy prawie 50 wartościowych publikacji dostarczają wniosku, że nie można określić takiej dawki, która nie stanowiłaby zagrożenia dla zdrowia maluszka.

📢 Skuteczny spray do nosa na COVID-19 z wyciągiem z wodorostów i ksylitolem. Antywirusowy środek obiecujący w prewencji i leczeniu zakażenia Naukowcy opracowali recepturę środka, który hamuje aktywność koronawirusa i może wspomóc prewencję i leczenie COVID-19. Stosowany na błonę śluzową nosa nie powodowałby podrażnień dzięki zawartości naturalnych składników aktywnych, takich jak wyciąg z wodorostów i pozyskiwana z brzozy substancja słodząca o nazwie ksylitol. 📢 Akademia Śląska Wrocław. Złota gwiazdka to nie tylko satysfakcja, ale także dodatkowa motywacja Polski Związek Piłki Nożnej realizuje Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich w całym kraju. Akademia Śląska Wrocław zyskała najwyższe możliwe wyróżnienie, czyli złotą gwiazdkę. Śląsk może poszczycić się najlepszą akademią w mieście. 📢 Robert Lewandowski przespał się z... pucharem? Memy internautów komentują triumf "Lewego" w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski odniósł wymarzony triumf i wygrał wraz z Bayernem Monachium finał Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna pokonała w nim Paris Saint-Germain 1:0. Robert Lewandowski następnego poranka obudził się... z pucharem LM w łóżku, ale jak ustalili internauci, ten puchar mu się po prostu należał. Zobacz memy, które z przymrużeniem oka komentują sukces Lewandowskiego.

📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna.

📢 Wypadek na trasie Wrocław - Środa Śląska. Ranna kobieta w ciąży! Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Komorniki doszło do zderzenia dwóch osobówek. Kierowca jadący z tyłu prawdopodobnie nie zdążył zahamować i najechał na tył poprzedzającego go auta. 📢 Samochody elektryczne: 25.08.2020. Teraz kupno elektryka będzie bardziej opłacalne. Ładowanie auta będzie tańsze dzięki specjalnej E-taryfie Nowelizacja prawa wprowadza do polskiego prawa grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania, likwidując tym samym istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce.

📢 Ptaki przygotowują się od odlotu. Kiedy wyruszą i dokąd polecą? Wiele gatunków ptaków wychowało już pisklęta, niektóre nawet po kilka lęgów, a teraz ruszają z Wrocławia w daleką podróż. Tuż za granicami miasta zobaczyć można sejmiki bocianów, a za oknem ogromne stada szpaków szykujących się do drogi. Kiedy wyruszą i dokąd polecą? Na te pytania odpowiada prof. Cezary Mitrus z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przeczytajcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. 📢 Wrocław stolicą rozrywki. Ruszyły dwa wielkie festiwale filmowe. Zobacz gwiazdy ekranu (ZDJĘCIA) Uroczystą galą we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia rozpoczęły się w sobotni wieczór (22.08) dwa festiwale: Aktorstwa Filmowego i Reżyserii Filmowej. Gospodarzami byli znakomici aktorzy - Artur Żmijewski i Anna Dereszowska. Wręczona została pierwsza nagroda - Kryształowy Dzik za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej. Otrzymał ją znakomity Waldemar Krzystek, twórca takich filmów jak "Mała Moskwa", "80 milionów", "Fotograf". "Ostatni prom". Muzyczną gwiazdą wieczoru była śpiewająca córka... Artura Żmijewskiego z zespołem "Shandy&Eva".

