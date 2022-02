Rowerem do 34 km od Środy Śląskiej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Trasy rowerowe w pobliżu Środy Śląskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Środy Śląskiej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Środzie Śląskiej ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Środzie Śląskiej ma być 8°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Miękinia

Stopień trudności: 2

Dystans: 80,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 922 m

Suma zjazdów: 921 m

Taz77 poleca trasę rowerzystom ze Środy Śląskiej

Trasa przebiega trasą wyścigu BM. Jednak została zmodyfikowana - moim zdaniem jest ciekawsza niż ta z zawodów, Start i meta w Miękini.

