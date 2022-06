Ścieżki nordic walking do 34 km od Środy Śląskiej. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 25 - 26 czerwca

Trasy nordic walking w pobliżu Środy Śląskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Środy Śląskiej. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Zanim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Środy Śląskiej.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szybki spacer po Wrocławiu

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,15 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 32 m

Suma zejść: 22 m

Amatorom nordic walking ze Środy Śląskiej trasę poleca Tabrzo

Spacer po wrocławskiej starówce i nie tylko po zakończeniu szkolenia firmowego. Stopień trudności ustawiłem na "łatwy" ale uwzględniając dwie ciężkie torby i aparat w ręku wcale tak łatwo nie było ;)

Starówkę Wrocławia pięknie odbudowano i gdyby nie kilka nieszczęśliwie wklejonych neobrył to chyba byłaby jedną z piękniejszych w Polce. Rewaloryzacja Dworca Głównego we Wrocławiu to również wysoki poziom!

