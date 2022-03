Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Środa Śląska, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Środy Śląskiej

Przegląd tygodnia: Środa Śląska, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy obowiązuje od środy 16 marca. Uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL, co umożliwia ich legalny pobyt na terenie Polski, a także o pracę, kształcenie i leczenie. Natomiast udzielający im schronienia Polacy mogą składać wnioski o refinansowanie zakwaterowania i wyżywienia. Sprawdź, co daje osobom zza wschodniej granicy polski numer ewidencyjny i jak go zdobyć, a także jakie są warunki dofinansowania pomocy Ukraińcom.

Wrocławski Dworzec Główny PKP przez całą dobę tętni życiem. Przewijają się przez niego setki uchodźców z Ukrainy przyjeżdżający pociągami do Stolicy Dolnego Śląska. Na miejscu jest też mnóstwo wolontariuszy i przedstawicieli służb (medycznych, wojskowych, a nawet straży pożarnej), a punkt pomocy uchodźcom na dworcu wygląda już jak małe miasteczko. Są tam przestrzenie do spania, namioty, gdzie można zjeść i cysterna z pitną wodą. Tymczasem w mieście otwarto kolejną noclegownię.