Wyłączenia prądu w Środzie Śląskiej. Gdzie 4.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Nie wykorzystujesz możliwości szybkiego Internetu? Sprawdź, jak możesz poprawić osiągi

Internet obecnie staje się tak podstawowym medium, jak prąd czy woda. Wystarczy sobie tylko wyobrazić, co się z nami dzieje, gdy nie mamy dostępu do sieci lub jest on ograniczony albo spowolniony Co więcej, prędkość 100 Mb/s czy 300 MB/s znajduje się w ofercie większości dostawców mediów i jest dostępna niemal dla każdego. Zakładając, że masz już połączenie z siecią, możesz popracować nad jakością i mocą sygnału, by w pełni wykorzystać jego potencjał. Bo nie zawsze korzystasz z wartości, które podaje operator.